Frana in Val Ferret, Courmayeur senz'acqua

A causa della frana in Val Ferret , avvenuta venerdì sera, che ha danneggiato l'acquedotto, Courmayeur resta ancora senza acqua . I lavori procedono, ma il disagio è stato segnalato, oltre alle frazioni di Entrèves, La Palude e il Villair anche in altre zone. Numerosi i disagi e le proteste.

L'Amministrazione comunale di Courmayeur ha fatto sapere che i lavori procedono in maniera celere, e, salvo imprevisti causati dal maltempo, domani in giornata la situazione dovrebbe tornare a una graduale normalità. Nelle frazioni dove l'acqua manca da venerdì sera, bar e ristoranti sono chiusi. "L'auspicio è di consentire una graduale e parziale ripresa del servizio di fornitura dell'acqua da domani, lunedì. Acqua che dovrà essere bollita," ha spiegato Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda l'accesso alla val Ferret, che non è più isolata da ieri pomeriggio, sono state previste delle finestre di passaggio sia in discesa sia in salita.