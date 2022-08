Covid: Aifa autorizza monoclonale Evusheld per trattamento precoce

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha autorizzato l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale Evusheld (tixagevimab e cilgavimab) nel trattamento precoce di soggetti con infezione da SARS-CoV-2 a rischio di una forma grave di COVID-19. Fino a questo momento il medicinale era disponibile solo per la profilassi pre-esposizione in soggetti ad alto rischio.

Con questo ampliamento di indicazione l'AIFA rende disponibile un'opzione terapeutica per via intramuscolare per i soggetti nei quali la prescrizione dei farmaci antivirali e degli anticorpi monoclonali autorizzati è considerata inappropriata dal punto di vista clinico e/o epidemiologico (in relazione alla circolazione delle varianti virali).