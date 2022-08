Covid, Ema: possibile nesso tra vaccino Novavax e miocarditi

L'Agenzia europea del farmaco Ema rileva un "possibile nesso" tra il vaccino anti-Covid di Novavax, Nuvaxovid, e due tipi di infiammazione cardiaca, miocardite e pericardite. E' quanto segnala lo stesso ente regolatorio Ue in un aggiornamento sulla sicurezza del vaccino, in cui vengono riportate le conclusioni del Comitato per la farmacovigilanza Prac dell'Ema.