Curiosity festeggia 10 anni su Marte

Il 5 agosto 2012 il rover Curiosity della NASA è atterrato con successo nel cratere Gale su Marte, per scoprire se il Pianeta Rosso avrebbe potuto un tempo sostenere la vita microbica simile a quella della Terra. Curiosity è stato lanciato a bordo di un razzo Atlas V dalla Cape Canaveral Air Force Station, in Florida, il 26 novembre 2011. E' atterrato su Marte il 5 agosto 2012 alle 07:32 ora italiana del 6 agosto utilizzando una serie di complicate manovre mai tentate prima. La sequenza, che ha impiegato un paracadute gigante, un veicolo di discesa controllato da un jet e un apparato simile a un bungee chiamato gru volante, è stata ideata perché le tecniche di atterraggio testate utilizzate durante le precedenti missioni di rover non potevano gestire in sicurezza un rover molto più grande e più pesante.