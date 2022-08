Ecologia: l'utilizzo di terreni incolti per coltivare la vaniglia aumenta la biodiversità

L'utilizzo di terreni incolti come agroforeste per la produzione di vaniglia in Madagascar aumenta la biodiversità e apre percorsi per la conservazione al di fuori delle aree protette, come suggerisce uno studio pubblicato su Nature Communications.

Il Madagascar ha perso il 44% delle sue foreste secolari negli ultimi sei decenni a causa dell'agricoltura. Il paese è uno dei maggiori produttori di vaniglia a livello globale, nonostante la pianta non sia originaria del Madagascar e debba essere impollinata a mano. La vaniglia cresce sopra la corteccia degli alberi, il che richiede agli agricoltori di piantare alberi o utilizzare alberi esistenti per la sua produzione.

Per esplorare la relazione tra l'agricoltura di vaniglia e le foreste di biodiversità, Annemarie Wurz e colleghi hanno esaminato alberi, piante erbacee, uccelli, anfibi, rettili, farfalle e formiche e i raccolti nelle agroforeste di vaniglia (stabilite all'interno di foreste o su terreni incolti) (foreste coltivate intorno o tra le colture) in Madagascar. Inoltre, hanno condotto interviste con coltivatori di vaniglia locali sulle pratiche di coltivazione della vaniglia. Gli autori scoprono che nelle agroforeste di vaniglia stabilite nelle foreste c'erano il 23% in meno di specie e il 47% in meno di specie endemiche in generale rispetto a quelle che si trovano nelle foreste secolari. Tuttavia, hanno scoperto che quando i terreni incolti sono stati utilizzati per le agroforeste di vaniglia c'erano il 12% in più di specie e il 38% in più di specie endemiche rispetto ai terreni incolti senza agroforeste.

Gli autori suggeriscono come le loro scoperte evidenzino il potenziale per l'agroforestazione della vaniglia di ripristinare la biodiversità dei terreni degradati e incolti. Le agroforeste piantate su terreni incolti potrebbero garantire il sostentamento degli agricoltori proteggendo la biodiversità malgascia e alleviare la pressione sulle foreste naturali per essere convertite in agroforeste, concludono i ricercatori.