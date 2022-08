“L’Amazzonia vive il suo peggior momento”: i nativi di 9 Paesi dichiarano l’”emergenza climatica”

L' Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, vive "il suo peggior momento , devastata dai governi, per i quali la natura è una merce e i diritti delle persone non sono importanti". È su queste basi che i popoli originari dei 9 Paesi del bacino dell’Amazzonia hanno dichiarato uno stato di “emergenza climatica” . La decisione è stata spinta dalla "devastazione" senza precedenti causata dai governi della regione e nell'ottica di favorire un "cambio di paradigma" nella difesa della foresta.

Secondo i dati del Monitoring of the Andean Amazon Project (Maap), un'iniziativa della ong Amazon Conservation Association, solo nel 2020 a causa della deforestazione sono andati persi circa 1,9 milioni di ettari di foresta amazzonica. La dichiarazione dell’emergenza climatica ha lo scopo di "consentire la rinascita attiva e la protezione della biodiversità" della foresta, "in coordinamento con i popoli amazzonici" e nell'ottica di "andare verso un nuovo paradigma di relazione con la natura". Per raggiungere l'obiettivo, si legge sempre nel documento, sarà necessario "trasferire importanti risorse per il ripristino e la cura del bacino", ma anche "la trasformazione del commercio internazionale dei beni dell'economia regionale, favorendo la produzione e la distribuzione di merci che sono compatibili con l'ecosistema amazzonico dal punto di vista climatico e limitando l'esportazione di carne, semi di soia, legno, minerali, idrocarburi e derivati verso i mercati di Europa, Asia e Nord America".