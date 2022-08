Eruzione vulcanica in Islanda: si apre una fessura vicino al Fagradalsfjall

Al momento, l’eruzione non sembra grande. "Questa è l'ennesima eruzione innocua", dice Páll Einarsson, geofisico e professore emerito. Non ci si aspetta una caduta di cenere in quanto si tratta di un'emissione di lava. L'esperto afferma che si tratta di un’eruzione diversa rispetto a quella dello scorso anno: “è completamente diversa", poiché si tratta di un'eruzione da fessura. "A Fagradalsfjall è esplosa una fessura molto breve, che è poi diventata due piccoli crateri. Questa è un'eruzione completamente continua su una fessura. Non è una grande eruzione, ma è abbastanza chiara", dice Páll.