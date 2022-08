Frana in spiaggia nel Cilento: un ferito colpito da un masso

Un trentenne è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un masso in caduta da un costone roccioso nel Cilento. L'uomo era a pranzo con la figlia in un ristorante-chalet adiacente alla spiaggia dei Francesi, conosciuta anche come 'spiaggia del Marcellino', tra Scario e Camerota, nel Salernitano. L'allarme è scattato poco dopo le 13 quando un bagnante, accortosi dell'incidente, ha allertato la sala operativa della Guardia Costiera dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro attraverso il numero blu 1530.

Sul posto, sono giunti una motovedetta e un battello pneumatico, quest'ultimo fondamentale in presenza dei bassi fondali. Nel frattempo, è stato allertato il 118 così che potesse raggiungere il vicino porto di Scario in tempi brevi per imbarcare su un gommone messo a disposizione dalla Protezione Civile. All'arrivo dei militari della Capitaneria, guidati dal tenente di vascello Amalia Mugavero, sono stati fatti allontanare i bagnanti per approdare sulla spiaggia, lì dove c'era il giovane ferito, e per avviare i soccorsi. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Vallo della Lucania con sospette fratture costali.

Intanto, l'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro ha disposto, in via precauzionale, la messa in sicurezza al porto di Scario dei tanti bagnanti che affollavano la spiaggia, grazie anche alla collaborazione delle cooperative che si occupano del trasporto passeggeri durante l'estate. Di quanto accaduto, è stata informata l'autorità giudiziaria.