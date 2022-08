Due frane oltre il valico del Colle di Tenda: soccorse 2 famiglie

Due frane oltre il valico del Colle di Tenda, a Limone Piemonte, avevano bloccato alcune persone in territorio francese. In loro soccorso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, che stanno portando due famiglie liguri, con bambini tra gli 8 e i 10 anni, a Limone, da dove erano partiti con due auto.

Altre due persone erano in una terza auto e la polizia francese le ha soccorse e le sta accompagnando per il rientro a casa in Francia. Tutti e tre i veicoli sono rimasti sul posto e sarà la polizia francese a segnalare il momento del recupero.