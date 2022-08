Maltempo Friuli: si ripara dal temporale in malga abbandonata, 16enne colpito da fulmine

Un 16enne residente a Trieste ma originario dell'est Europa è stato colpito da un fulmine in tarda mattinata. Il ragazzo era insieme ai genitori quando, per ripararsi da un violento temporale, è entrato nella Malga abbandonata lungo la strada che collega Malga Pramosio al laghetto Avostanis. Appoggiato sul muro dell'ingresso dove era presente una struttura in ferro, è stato sbalzato a terra a causa della scarica elettrica di un fulmine caduto a poca distanza distante.