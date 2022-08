Fulmine cade vicino alla Casa Bianca: morti due dei feriti

Tanta paura ieri a Washington per un fulmine caduto vicino alla Casa Bianca durante un violento temporale. Delle 4 persone che erano rimaste ferite, due purtroppo non ce l’hanno fatta: si tratta di due anziane donne del Wisconsin, di 75 e 76 anni. Gli altri, due uomini, restano in condizioni critiche. Lo conferma il Metropolitan Police Department.