Fulmine vicino alla Casa Bianca, le vittime salgono a 3

Tre persone, tra cui una coppia del Wisconsin, sono morte folgorate, colpite da un fulmine caduto su Lafayette Park , appena a Nord della Casa Bianca : lo ha confermato la polizia di Washington, secondo cui altre 4 persone - due uomini e due donne - sono rimaste gravemente ferite dalla saetta, che ha colpito poco prima delle 19 di giovedì il centro del parco, in un boschetto di alberi a circa 100 metri a Sud/Est della statua di Andrew Jackson.

"Siamo addolorati per la tragica perdita di vite umane a seguito del fulmine che ha colpito Lafayette Park. I nostri cuori sono con le famiglie che hanno perso i loro cari e preghiamo per coloro che stanno ancora lottando per la loro vita," ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean Pierre.