Gas, Cingolani: "stoccaggi al 70%, c'è forte accelerazione"

Sugli stoccaggi "siamo intorno al 74%. Abbiamo ripreso il trend che ci deve riportare al 90% a fine anno. C'è stata un'accelerazione importante, grazie al Gse e al contributo di Snam". Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani in conferenza stampa dopo il cdm. "Il decreto di oggi è molto significativo" anche sul fronte dell'emergenza energetica.

"Il governo ha risposto con il sostegno all'economia, alle famiglie e alle imprese e se necessario ci sarà ancora" un nuovo intervento. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Il governo - ha aggiunto - ha diversificato l'offerta del gas e oggi la nostra posizione è decisamente migliore rispetto agli altri paesi europei per stabilita' di forniture e il livello degli stoccaggi è oltre il 70%".

"Se dovessimo fallire nei rigassificatori dobbiamo stare molto attenti, ma con gli stoccaggi, le diversificazioni e il piano di risparmio non ci dovrebbe essere bisogno di razionamento del gas", ha precisato Cingolani, al termine del cdm. Il ministro ha spiegato che il Gnl deve essere rigassificato "subito". Sarebbe "limitante non essere in grado di essere tempestivi nelle misure".