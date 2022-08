Il Great Salt Lake dello Utah sta scomparendo, le FOTO dallo Spazio

Copyright contains modified Copernicus Sentinel data (2022), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Il Great Salt Lake dello Utah il mese scorso è sceso al livello più basso mai registrato a causa del persistere di una pesante siccità nel Sud/Ovest degli Stati Uniti, costringendo l'area in rapida crescita a frenare il proprio consumo di acqua. Dallo Spazio, le immagini satellitari mostrano come il livello dell'acqua sia sceso dal 1985 al 2022, esponendo grandi distese di fondale lacustre.

Secondo i dati dello US Geological Survey, l'elevazione delle acque superficiali del Great Salt Lake è scesa al livello più basso da quando sono iniziate le registrazioni a metà del 1800, a una media di 1277 metri sul livello del mare. A causa di questo calo del livello dell'acqua, il lago ha perso quasi la metà della sua superficie rispetto alla media storica, esponendo circa 2000 km quadrati di fondale, un'area delle stesse dimensioni di Tenerife.

Il lago ora contiene poco più di un quarto del volume d'acqua attuale rispetto al suo punto più alto nel 1987, secondo lo US Geological Survey. L'utilizzo dell'acqua e la siccità provocata dai cambiamenti climatici sono due delle ragioni principali del declino.

Il lago attraversa cicli stagionali di perdita d'acqua e ricostituzione dopo che la pioggia e lo scioglimento della neve lo riempiono di nuovo. Secondo i funzionari locali, l'evaporazione e l'esaurimento dell'acqua superano la quantità che entra nel lago. Si prevede che i livelli dell'acqua del lago diminuiranno ulteriormente fino all'autunno o all'inizio dell'inverno, quando l'acqua in entrata eguaglierà o supererà le perdite per evaporazione.

Le immagini satellitari sottostanti rivelano come il livello dell'acqua sia sceso dal 1985 al 2022, esponendo ampie distese del fondo del lago.

Copyright contains modified Copernicus Sentinel data (2022), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Copyright contains modified Copernicus Sentinel data (2022), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Il declino delle acque del Great Salt Lake pone conseguenze devastanti per l'economia, l'ecologia e la popolazione dello Utah settentrionale. Il lago genera manto nevoso, funge da rifugio per centinaia di uccelli migratori e altri animali selvatici e genera milioni di sviluppo economico attraverso l'estrazione di minerali e il turismo.

Il Great Salt Lake è il più grande lago di acqua salata dell'emisfero occidentale e uno dei corpi idrici interni più salini del mondo. Man mano che il lago si restringe, diventa più salato, il che mette in pericolo mosche e artemia salina su cui milioni di uccelli fanno affidamento per il cibo.

Il calo dei livelli dell'acqua influisce anche sulla qualità dell'aria locale. Man mano che il fondo del lago si prosciuga e più fondale è esposto, il terreno asciutto porta ad un aumento di polvere nell'aria. La polvere è ricca di rame, arsenico e altri metalli pesanti pericolosi che si sono accumulati nel lago, in gran parte residui dell'attività mineraria nella regione. Questi possono, nel tempo, rappresentare un pericolo per la salute pubblica quando le tempeste di polvere li trasportano in aree popolate, causando danni se inalati ed aggravando altre malattie respiratorie.

L' immagine di seguito mostra le concentrazioni medie di aerosol vicino alle aree aperte del fondo del lago prodotte utilizzando i dati del satellite Copernicus Sentinel-5P dal 1 giugno al 15 luglio 2022.

Copyright contains modified Copernicus Sentinel data (2022), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Un altro fattore che contribuisce all'abbassamento del livello dell'acqua del lago è la riduzione dei modi in cui il lago recupera l'acqua. L'acqua viene reindirizzata dai torrenti che alimentano il lago ogni anno all'agricoltura e alle vicine aree residenziali, il che significa che il lago non può sostituire facilmente l'acqua che perde per evaporazione.

L'aumento della domanda d'acqua a causa del numero crescente di popolazione della metropolitana di Salt Lake City è un altro motivo alla base della desertificazione del Great Salt Lake. Lo Utah è lo stato in più rapida crescita negli Stati Uniti e si prevede che aumenterà di quasi il 50% entro il 2060.

L'immagine seguente utilizza i dati del World Settlement Footprint per evidenziare l'espansione urbana di Salt Lake City avvenuta tra il 1985 e il 2019.

Copyright ESA (Contains data from the DLR World Settlement Footprint)

Il World Settlement Footprint è il set di dati più completo al mondo sugli insediamenti umani creato per migliorare la comprensione delle tendenze attuali nell'urbanizzazione globale. Il World Settlement Footprint è un progetto congiunto dell'ESA, il Centro aerospaziale tedesco (DLR), in collaborazione con il team di Google Earth Engine.