Francia, ancora incendi in Gironda: evacuate migliaia di persone

Preoccupazione in Francia per nuovi incendi nella Gironda , il dipartimento francese già colpito da roghi il mese scorso e dove le fiamme divampate ieri hanno devastato 6mila ettari di pinete e hanno costretto migliaia di persone a lasciare le loro case.

"Il fuoco è molto virulento e si è diffuso nel dipartimento delle Landes. I comuni di Hostens, Saint-Magne e i settori di Belin-Beliet sono stati evacuati," hanno spiegato le autorità, evidenziando che da tale area sono stati allontanati 3.800 residenti. L'incendio ha distrutto 16 case in diverse zone della città di Belin-Beliet, dove era in corso un'operazione di evacuazione di circa 2.000 persone. Non si segnalano al momento feriti. La prefettura ha segnalato che il fronte dell'incendio si sta dirigendo verso la A63 (Autostrada direzione Bayonne-Bordeaux) dove saranno possibili limitazioni al traffico.