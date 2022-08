Temperature in aumento, Francia e Portogallo nella morsa degli incendi

Francia e Portogallo nuovamente colpiti da grandi incendi boschivi, a causa del forte aumento delle temperature nel fine settimana. In Portogallo un vasto rogo è divampato nella zona di Mafra, a Nord di Lisbona: circa 400 vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme a 40 km dalla capitale. Una casa di riposo è stata evacuata in via precauzionale. Altri focolai avanzano nel Nord e nel Centro del Paese, richiedendo l'intervento di oltre un migliaio di vigili del fuoco. Dall'inizio dell'anno, oltre 58mila ettari sono andati in fumo. In varie località è stata diramata un'allerta caldo, con temperature previste di oltre +40°C, almeno fino a domani.