Incendi boschivi nel Grossetano e nel Livornese: spinti dal vento, mezzi aerei in azione

Il sistema regionale antincendio si è attivato con l'invio immediato di numerose squadre di volontariato antincendio e operai forestali. Due elicotteri della squadra regionale operano su Rosignano concentrando gli sganci sulla parte boscata. Sul posto sta arrivando anche un Canadair a causa del rapido peggioramento. Difficile la situazione anche su Manciano dove le fiamme hanno interessato un'abitazione evacuata in precedenza e hanno già bruciato circa 10 ettari. Qui il fuoco si è diviso in due fronti che hanno fiamme alte e rapidi spostamenti. La vicinanza di altri poderi che potrebbero essere raggiunti dalle fiamme, ha fatto inviare tre elicotteri e richiesto l'intervento di Canadair. Sono in arrivo ulteriori squadre per cercare di arginare l'incendio il prima possibile. La Regione rinnova l'appello a porre la massima attenzione e al rispetto del divieto di abbruciamento di residui vegetali.