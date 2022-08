A causa dell'incendio divampato nella zona di Albenga, nel Savonese, sono salite a 70 le persone evacuate nell'area nei pressi dell'aeroporto di Villanova. La situazione è critica lungo tutta la SP453, in particolare tra Borgo Verde e Marina Verde, dove molte case sono minacciate dal fuoco. In fiamme alcune abitazioni in località Coasco e una palazzina in località Borgoverde. Decine di vigili del fuoco sono stati inviati sul posto.