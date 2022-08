Incendi Marocco: foresta di Bouhachem in fiamme, minacciate migliaia di bertucce

Preoccupazione in Marocco per l'incendio nella foresta di Bouhachem: da nove giorni le fiamme stanno minacciando le 4mila bertucce che vi dimorano, con 7.500 ettari di foresta già distrutti. Centinaia di esemplari (specie già classificata come in via d'estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) sarebbero morti per causa diretta dell'incendio o per le inalazioni di fumo, molti altri sono condannati per le ferite e le scottature riportate, con risorse di cibo e acqua inesistenti almeno fino ad ottobre, quando potrebbe in teoria tornare la pioggia. Il rogo ha anche distrutto centri abitati, raccolti e ucciso bestiame.