Undici incendi oggi in Sardegna: in fumo 80 ettari di sughereta

Undici incendi sono divampati oggi in Sardegna: per 3 di questi roghi, il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i propri mezzi aerei. Lo riporta il bollettino quotidiano del Corpo. Dalle prime luci dell'alba, i mezzi aerei regionali sono stati impegnati a supporto le operazioni di bonifica a terra del rogo divampato in località Ea Bona in agro del comune di Calangianus. Dalle 8 circa sono stati impegnati sull'evento anche due Canadair provenienti da Olbia. L'incendio ha percorso una superficie valutabile in circa 80 ettari di sughereta. Le operazioni, iniziate nel pomeriggio della giornata di ieri, si sono concluse oggi alle 16 circa.