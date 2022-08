Due incendi nel Palermitano minacciano le case e un santuario: mezzi aerei in azione

Due incendi stanno creando preoccupazione in queste ore in provincia di Palermo, in particolare a Borgetto, sul monte Gradara, nella zona del santuario di Romitello, e a Piana degli Albanesi (monte Leardo). Il fronte del fuoco in entrambi i casi è vasto e le fiamme minacciano sia il santuario di Romitello che le abitazioni di campagna delle due località. Sui due fronti sono impegnate diverse squadre di Vigili del Fuoco e forestali, oltre a mezzi aerei. Qualcuno a Borgetto, lungo la statale, avrebbe visto due persone appiccare le fiamme: sono in corso indagini dei carabinieri.