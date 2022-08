Incendi boschivi in Repubblica Ceca: conclusa la missione dei 2 Canadair italiani

Previsto in giornata il rientro all’aeroporto di Ciampino dei due Canadair CL 415 dei Vigili del Fuoco inviati in Repubblica Ceca lo scorso 5 agosto per fronteggiare i vasti incendi che da giorni stanno interessando alcune aree del Paese. I due velivoli e i loro equipaggi hanno supportato l’attività delle squadre antincendio locali operando sulle fiamme per oltre 30 ore in tre giorni, effettuando 86 lanci per un totale di 516 mila litri di liquido estinguente.