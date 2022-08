Incendi, fiamme vicino alle case nel Sassarese e nel Cagliaritano: famiglie evacuate e danni a Ittireddu

Oggi si registrano 14 incendi in Sardegna: 8 di questi roghi sono stati spenti con l'aiuto dei mezzi aerei, anche della flotta nazionale. In fumo sono andati oltre 17 ettari di territorio. L'incendio più devastante delle ultime 24 ore quello a Ittireddu (Sassari), in località "Pala De Chimonte" che ha lambito il centro abitato, danneggiando il tetto di un'abitazione. Il sindaco ha anche fatto evacuare alcune case con 30 residenti che hanno, però, già fatto rientro nel proprio domicilio.