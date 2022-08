Incendi in mezza Sicilia: in azione anche Canadair

Vigili del Fuoco e mezzi aerei sono impegnati anche oggi a combattere numerosi incendi divampati in Sicilia . Nel Palermitano, i roghi sono scoppiati a Torretta in contrada Portella, a Montelepre in contrada Calcerame e a Bagheria in contrada Montagnola. In azione Vigili del Fuoco, forestali e volontari della Protezione Civile. A Montelepre sono intervenuti anche i mezzi aerei.

Incendi anche ad Acate in provincia di Ragusa in contrada Giannella, a Niscemi in provincia di Caltanissetta in contrada Carrubba e a Valdemone in provincia di Messina in contrada Roccella. In questi incendi oltre ai Vigili del Fuoco e ai forestali, sono impegnati i mezzi aerei.