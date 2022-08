Incendi Sicilia: rogo sul Monte Giancaldo, fiamme domate all'alba

Un altro incendio si è sviluppato in contrada Monaco, a ridosso delle case popolari e in via Dolce Impoverile, dove è stato necessario l'intervento di polizia, carabinieri vigili urbani e vigili del fuoco per evitare conseguenze più gravi. Altri incendi si sono sviluppati nella zona di Chiusa Sclafani. Sul posto vigili del fuoco e forestali.