Incendi Toscana: in fiamme bosco a Greve in Chianti, in azione 2 elicotteri

Un incendio boschivo è attivo in località Meleto a Greve in Chianti (Firenze): si tratta di una zona densamente boscata in prossimità di alcune abitazioni. Le fiamme sono state generate da un'oliveta e si sono rapidamente propagate in una pineta in leggera pendenza. La sala operativa provinciale ha immediatamente attivato 10 squadre di volontariato antincendio, un direttore operazioni e due elicotteri. Un dispiegamento di forze importante per evitare la propagazione delle fiamme in una zona di pregio per la produzione di vino e olio con presenza di numerose aziende agricole. È in corso di ulteriore valutazione l'invio di mezzi aerei e squadre, visto l'importante lavoro di bonifica da svolgere e con la necessità di liberare risorse in una giornata in cui i parametri meteo sono favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi.