Incendi Toscana: nuovo rogo in Maremma, in azione elicotteri e canadair

È attivo dalla serata di ieri un incendio che ha coinvolto una porzione di bosco intorno ai 10 ettari, in una zona con forte pendenza, a Stribugliano, frazione di Arcidosso (GR). Data la possibile estensione dell'incendio, la sala operativa provinciale ha richiesto invio massiccio di mezzi aerei e personale. Ad ora sono intervenute 19 squadre di volontariato antincendi giunte anche da fuori provincia e operai forestali coordinate da due direttori operazioni. Per mettere sotto controllo l'incendio prima della scorsa notte sono stati fondamentali gli sganci di acqua di 5 elicotteri del sistema regionale e di un Canadair. Nella notte alcune ripartenze del fuoco sono state spente dai volontari con non poca fatica. Attualmente una nuova ripresa sta richiedendo impiego di due elicotteri e 6 squadre.