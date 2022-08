Incendio in Germania: in fiamme il bosco Grunewald di Berlino

Incendio nel bosco Grunewald di Berlino, nella parte occidentale della città. Il rogo sarebbe stato provocato da numerose esplosioni in un deposito di munizioni ed esplosivi della polizia. Le continue detonazioni stanno complicando le operazioni di spegnimento. Il rogo interessa attualmente un'area di circa 1,5 ettari, strettamente monitorata dai vigili del fuoco, che però non possono ancora avvicinarsi per ragioni di sicurezza. Tratti di autostrada e diverse linee ferroviarie sono state interrotte.