Nuovo incendio sul Carso: interrotto traffico ferroviario e tratto dell'A4

Un nuovo incendio è stato segnalato nella tarda mattinata di oggi, nella zona di Duino , sul Carso , nella stessa zona dove nei giorni scorsi erano divampati altri roghi. In via precauzionale, dalle 12:30 circa è interrotto il traffico ferroviario nel tratto Monfalcone-Trieste. Sul posto i Vigili del fuoco che stanno operando nel tentativo di spegnere le fiamme, nei pressi dell'autostrada A4.

A causa del fumo che, per il forte vento, soffia proprio verso l'area del Lisert, Autovie Venete ha proceduto alla chiusura dell'intero tratto dell'autostrada A4 Villesse - Sistiana in entrambe le direzioni. L'operazione è stata messa in atto anche per non intasare ulteriormente la viabilità ordinaria del Monfalconese dove viene fatto defluire il traffico del Lisert.