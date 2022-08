Incendio sul Carso: situazione sotto controllo, strade riaperte

Sotto controllo l'incendio sul Carso, con l'Autostrada A4 riaperta in entrambi i sensi, così come la strada della Costiera. In questo momento "stanno operando 9 squadre dei vigili del fuoco, impegnati in azioni di bonifica" e per spegnere gli ultimi focolai, ha comunicato il vicegovernatore della Regione Fvg con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.