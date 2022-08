Incendio Carso, sorpresi dal fuoco tra la montagna e il mare: 9 turisti salvati dalla Guardia Costiera

Le fiamme dell’incendio hanno messo in difficoltà anche 9 persone, sorprese dalle fiamme tra la montagna e il mare. I turisti, tra cui un bambino, si erano ritrovati, in pochi attimi, circondati da fumo irrespirabile e nell'impossibilità di ripercorrere a piedi il sentiero che li riconduceva alle loro auto, posteggiate nell'area da cui vedevano provenire il fuoco. Provvidenziale l’intervento di un equipaggio della Guardia Costiera di Monfalcone (Gorizia), impegnato in mare nelle operazioni di sorveglianza estiva "Mare Sicuro". La Guardia Costiera ha tratto tutti in salvo, evitando una prolungata esposizione al fumo: i nove non hanno riportato problemi di salute.