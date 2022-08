Incendi, la California brucia: il McKinney Fire avanza alimentato da alte temperature e vento

Un vasto incendio sta devastando una larga area nel Nord della California. In appena due giorni sono andati distrutti oltre 20mila ettari di terreno, rendendo la nuova emergenza la più grave del 2022 nello Stato USA e uno dei 50 incendi più devastanti dell'anno in tutto in Paese. Il McKinney Fire si è sviluppato venerdì nella Klamath National Forest, nella contea di Siskiyou, al confine con l'Oregon, ed è avanzato verso Sud, alimentato dalla temperatura, più alta del normale, e dai venti che soffiano lungo il Pacifico. Duemila persone sono state evacuate, altre mille dovranno lasciare le proprie abitazioni. Il fuoco nelle scorse ore ha minacciato la città di Yreka, con quasi 8mila abitanti. Distrutte già un centinaio di abitazioni e altre strutture. Secondo il servizio meteo di Medford, il fumo ha raggiunto un'altezza di 11mila metri.