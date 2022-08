Incendio sul Monte Treggin: 5 persone salvate dai Vigili del Fuoco nel Genovesato, scout ferito

"Fortunatamente soltanto uno dei ragazzi ha riportato ustioni non gravi - spiega il sindaco di Casarza Giovanni Stagnaro presente sul posto - mentre per gli altri tre minori e per la persona adulta solo tanta paura e principio di soffocamento per il fumo". "Fondamentale l'intervento immediato dell'elicottero - continua il sindaco - per salvare gli escursionisti, poi l’opera di spegnimento attingendo l’acqua da una vasca di Monte Zenone costruita apposta per emergenze di incendi. Le fiamme sono ora circoscritte". Sul posto anche le guardie forestali per capire le origini dell'incendio che potrebbe essere stato causato da un fuoco acceso dagli stessi escursionisti.