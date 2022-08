Incendio nell’Alessandrino: le fiamme minacciano le case, evacuazioni a Spigno Monferrato

Evacuazioni nell’Alessandrino a causa di un incendio boschivo. Le fiamme minacciano alcune abitazioni a Spigno Monferrato e le persone sono state evacuate per precauzione, fanno sapere i Vigili del Fuoco. Squadre del comando di Cuneo e Torino sono arrivate in aiuto a quelle di Asti Alessandria. Due Canadair e un elicottero del servizio regionale sono in azione con lanci coordinati da due Dos vvf (direttore operazioni spegnimento). Squadre di vigili e volontari Aib sono impegnati a terra con moduli boschivi. Si prevedono attività di soccorso antincendio per l'intera notte.