Inondazioni e siccità estreme: la sola gestione del rischio non riesce a limitare l'impatto

Inondazioni e siccità sembrano verificarsi con crescente frequenza e gravità, spingendo i limiti della capacità della società di prepararsi a questi eventi estremi attraverso la previsione e un adattamento efficace. Ci piace credere che impariamo da ogni disastro e siamo quindi più adatti a gestire il prossimo. Ma è davvero così?

Le strategie di gestione del rischio hanno ridotto la vulnerabilità globale alle inondazioni e alla siccità, ma gli effetti di tali eventi sono ancora gravi e in aumento in molte parti del mondo. Le previsioni per un riscaldamento di 2°C suggeriscono che l'impatto economico delle inondazioni potrebbe raddoppiare a livello globale e che in Europa l'impatto economico della siccità potrebbe triplicare. Capire perché si verificano cambiamenti nell'impatto è importante, ma finora questo è stato ostacolato dalla mancanza di dati empirici.

Secondo quanto suggerisce un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature, le strategie di gestione del rischio per inondazioni e siccità potrebbero non ridurre gli effetti di eventi senza precedenti. I risultati evidenziano la difficoltà di gestire tali eventi estremi, che probabilmente aumenteranno a causa del cambiamento climatico.

Per valutare gli effetti delle strategie di gestione del rischio, Heidi Kreibich e 91 coautori da tutto il mondo hanno documentato 26 coppie di inondazioni e 19 coppie di eventi di siccità verificatisi tra il 1947 e il 2019 nella stessa area in momenti diversi (in media 16 anni di distanza). Gli autori dello studio dimostrano che, in generale, la gestione del rischio ha ridotto l'impatto di inondazioni e siccità; tuttavia, quando gli eventi erano di entità non sperimentata in precedenza, i loro effetti potrebbero non essere attenuati, indipendentemente dagli approcci di gestione del rischio adottati. Gli autori suggeriscono che questo risultato potrebbe essere dovuto al superamento delle soglie delle infrastrutture progettate per gestire il pericolo, come dighe o bacini idrici. Gli autori suggeriscono anche che gli errori nella percezione del rischio umano, specialmente per eventi estremi rari, potrebbero influenzare gli sforzi per anticiparli e ridurne gli effetti.

Si sono verificate due coppie di eventi (inondazioni a Barcellona nel 1995 e 2018 e inondazioni nei bacini idrografici del Danubio in Austria e Germania nel 2002 e 2013) per le quali il secondo evento è stato più pericoloso, ma gli effetti sono stati inferiori a quelli del primo evento. Kreibich e colleghi suggeriscono che ciò fosse dovuto a una migliore gestione del rischio e all'investimento in approcci di gestione integrata, che hanno portato a una migliore allerta rapida e a migliori risposte alle emergenze, integrate da cambiamenti strutturali come le dighe. Gli autori concludono che queste risposte di successo potrebbero essere utilizzate per identificare strategie di gestione del rischio per ridurre gli effetti di eventi senza precedenti.

Il risultato più allarmante dello studio è che l'impatto della seconda siccità o inondazione è stato maggiore di quello della prima in tutti i casi tranne in due in cui si è trattato dell'evento più estremo, indipendentemente dall'entità della gestione del rischio o dalla riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità. I risultati implicano che gli investimenti nella gestione del rischio e nel contenimento della vulnerabilità a seguito di un evento grave potrebbero non rendere una società sufficientemente adattabile per ridurre il rischio di eventi senza precedenti. I ricercatori, inoltre, hanno rilevato che, a differenza dei casi di inondazione, la riduzione della vulnerabilità alla siccità attraverso il miglioramento dei sistemi di allerta precoce e degli aiuti non riduce necessariamente l'impatto della siccità.

Sfortunatamente, l'esposizione è in aumento, soprattutto per le inondazioni, e si prevede che questa tendenza determinerà un futuro aumento delle vittime e dei danni a causa delle inondazioni. Ciò significa che l'impatto di questi pericoli aumenterà se non affrontiamo direttamente i fattori socioeconomici che stanno mettendo in pericolo gli insediamenti umani e le attività.