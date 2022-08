Longevità: nessun beneficio dal sangue "giovane" per i topi anziani

Una nuova ricerca ha dimostrato che i topi anziani non hanno beneficiato in modo significativo in termini di durata della vita dalla trasfusione di sangue proveniente da topi giovani, per tre mesi. Al contrario, i topi giovani che sono stati esposti al sangue di esemplari anziani hanno fatto registrare una durata della vita significativamente ridotta. I risultati sono stati pubblicati su Rejuvenation Research.