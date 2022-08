Temporale autorigenerante in Alto Adige: colate di fango e smottamenti in molte zone | VIDEO

Violenti temporali si stanno abbattendo su diverse zone dell' Alto Adige , provocando locali colate di fango e smottamenti . Nelle zone colpite, i Vigili del Fuoco hanno effettuato già numerosi interventi. In particolare, in Val Anterselva il rio si è talmente ingrossato da creare uno smottamento, imponendo la chiusura del passo Stalle tra Italia e Austria attraverso la valle. Un temporale autorigenerante ha scaricato finora 88mm di pioggia a San Martino in Badia. Segnaliamo anche 26mm di pioggia a Riva di Tures, 24mm a Monguelfo, 20mm a Predoi.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in Val Pusteria ed Alta Val d'Isarco. Piccole frane e strade allagate in Val di Fleres. La località di Sorafurcia/Geiselsberg è rimasta isolata: non è raggiungibile né da Valdaora né dalla Val Badia a causa di una serie di frane. Chiusa la strada statale 244 della Val Badia tra San Martino in Badia e La Valle; chiusa anche la provinciale 43 tra San Vigilio di Marebbe e Valdaora.