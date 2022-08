Maltempo Calabria, fulmine in spiaggia nel Catanzarese: grave un uomo

I forti temporali che oggi hanno colpito la Calabria hanno provocato anche un ferito. Un uomo, infatti, è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in spiaggia a Soverato, in provincia di Catanzaro. È avvenuto poco dopo le 15, mentre il ferito, 33 anni, si trovava su un tratto di spiaggia libera insieme alla moglie, al figlio e alla suocera.

Il 33enne e la sua famiglia risiedono nella provincia di Bergamo e si trovano in Calabria per le vacanze. Sono stati altri bagnanti a chiamare i soccorsi quando si sono resi contro della gravità di quanto era accaduto. L'uomo è stato trasferito all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, dove si trova ricoverato in gravi condizioni, mentre il resto della famiglia si trova in osservazione all'ospedale della cittadina ionica. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri.