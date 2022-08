Maltempo Campania, alluvione lampo a Monteforte Irpino: auto trascinate dalla furia dell’acqua | FOTO

Forti temporali hanno interessato il Centro-Sud e le isole maggiori oggi e sono ancora in atto tra Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia sudorientale. In Campania, risultano particolarmente colpite le province di Avellino, Benevento e Caserta.

In particolare, si è verificata un’alluvione lampo a Monteforte Irpino, dove sono caduti finora 66mm di pioggia. Le immagini che arrivano dalla località mostrano strade invase da fiumi di acqua e fango, che hanno trascinato via i veicoli, ammassandoli sulle strade. Il sindaco Costantino Giordano ha esortato la popolazione a non uscire di casa. “Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile! Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale. Prudenza!”, ha scritto in un post su Facebook.

Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino al lavoro. Nel centro storico, la stessa zona duramente colpita l'anno scorso da un'alluvione, sono state evacuate cinque persone che si erano poste in salvo nei piani alti delle abitazioni dopo il totale allagamento dei vani terranei. Al momento non si segnalano feriti, ma la conta dei danni è destinata a diventare consistente.

Altrove nell’Avellinese, i dati pluviometrici (parziali) indicano 54mm a Quindici, 49mm ad Avellino, 47mm a Montemarano, 43mm a Piani di Prato e Mercogliano. Forti piogge si registrano anche nella provincia di Benevento, con 76mm caduti a San Salvatore Telesino. Nella Valle Telesina, decine di chiamate ai Vigili del Fuoco a causa degli allagamenti. Il vento forte e la pioggia hanno anche tranciato alcuni cavi dell'Enel.

Strade come torrenti e alberi caduti a Caserta

Forti piogge hanno interessato anche il Casertano, dove sono caduti finora 83mm di pioggia a Caserta Vecchia, 56mm a Marcianise, 52mm a Caserta, 48mm a Caiazzo. Sul capoluogo di provincia, il nubifragio ha creato non pochi problemi. In alcune importanti arterie del centro, come via Unità d'Italia, viale Medaglie d'Oro e Corso Trieste, l'acqua ha raggiunto un livello di alcune decine di centimetri, con i tombini che sono saltati, bloccando così tante auto sulle strade e rendendo di fatto impossibile la circolazione. Si sono aperte voragini in diversi punti del centro cittadino. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco per negozi allagati e blackout elettrici. Problemi anche alla linea ferroviaria.

Si registrano anche alberi caduti, transenne divelte e strade trasformate in torrenti. Alberi sono caduti a piazza Pitesti, in via Ferrara e via Roma, sul Corso davanti alla libreria Feltrinelli, e in altre parti della città, così come molte transenne e qualche cartellone sono stati divelti dal forte vento.

Il maltempo ha creato problemi anche nei vicini comuni di San Nicola la Strada e Marcianise, a Santa Maria Capua Vetere. In un post su Facebook, il sindaco di Marcianise Antonello Velardi fa la conta dei danni e invita "i cittadini a non muoversi da casa". "Situazione pesante ma non drammatica a Marcianise. Al momento – scrive il sindaco - si registrano allagamenti ovunque, ma la circolazione non è bloccata, anche se molto difficoltosa. I punti critici a via Novelli e nell'area attorno al cimitero, dove le fogne non reggono. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise stanno intervenendo per la caduta di un albero alla scuola Mazzini, le ditte dei servizi comunali sono impegnate alla scuola Cavour per un palo dell'energia elettrica. La Protezione Civile sta prestando i primi soccorsi liberando la sede stradale. Impegnate in strada anche le pattuglie della polizia municipale. La situazione più pesante è registrata nell'area verso Maddaloni. Ci sono interruzioni dell'erogazione della corrente elettrica in diverse zone, ma l'Enel è già attivata".

Smottamenti e disagi in Costiera Sorrentina

Il maltempo ha causato danni e frane anche in Costiera Sorrentina. Al momento la situazione più critica si registra a Punta Scutolo, a Vico Equense. Non si registrano feriti ma a causa di massi e fango che hanno invaso la strada, si sono formate lunghe code in entrata e in uscita dalla Penisola Sorrentina. L'appello è quello di prestare la massima attenzione e di restare a casa. Tempesta a Capri: un traghetto stava per urtare la banchina Una tempesta ha investito il borgo di Marina Grande a Capri proprio mentre stava salpando dal porto, in direzione Napoli, il traghetto veloce "Isola di Procida". Le folate improvvise di vento che hanno investito lo specchio d'acqua interno al porto hanno fatto scarrozzare l'imbarcazione che per poco non ha urtato la banchina del molo dove attraccano gli aliscafi. La corsa del traghetto, infatti, si è fermata proprio all'ingresso del porto tra il molo 7 e il molo 8. A verificare l'entità dei danni i marinai della Guardia Costiera che hanno riscontrato che lo scafo aveva riportato solo lunghe strisciature sulla fiancata che ha toccato la banchina. A bordo nessun ferito tra i pochi passeggeri e nessun danno nemmeno agli autoveicoli che si erano imbarcati pochi minuti prima. Anche se con ritardo, la nave veloce della Caremar ha potuto effettuare la sua corsa con destinazione Calata di Massa a Napoli.

