Maltempo e frane: disagi sulle strade tra Veneto e Friuli

L'ondata di maltempo che nella tarda serata di ieri e nel corso della notte ha colpito alcune zone del Friuli Venezia Giulia ha provocato 2 frane a Sauris (Udine), che al momento risulta raggiungibile unicamente dal lato friulano, mentre la salita dal Veneto è interdetta. Non si registrano feriti o auto coinvolte. Al lavoro per lo sgombero della carreggiata i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, oltre al personale di Veneto strade, che ha la competenza sul tratto franato.

In Veneto prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nella provincia di Belluno, in particolare nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Decine gli interventi effettuati per smottamenti, allagamenti e danni d'acqua. I pompieri sono impegnati per il ripristino della circolazione sulla SS51, interrotta da una frana in località Fiames.