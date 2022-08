Maltempo Lombardia: stanziati 5 milioni per la Val Camonica

La giunta regionale lombarda ha messo a disposizione 5 milioni di euro per i territori della Valle Camonica colpiti dagli eventi meteorologici del 27 e 28 luglio 2022. "Confermiamo così la dovuta attenzione verso le popolazioni vittime di un evento calamitoso davvero eccezionale. Fin dalle prime ore ci siamo attivati con gli uomini della nostra Protezione civile per affrontare l'emergenza," ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Le risorse regionali serviranno per finanziare interventi urgenti e prioritari sui corsi d'acqua, oltre a mitigare il rischio di valanghe e frane per la tutela della pubblica incolumità a seguito delle alluvioni che hanno interessato i Comuni di Niardo, Braone e Ceto, provocando danni ingenti al patrimonio pubblico e privato.