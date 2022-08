Maltempo, nubifragio in Trentino: evacuazioni e frane, oggi la conta dei danni

In Trentino proseguono i sopralluoghi dei tecnici della protezione civile provinciale che, d’intesa con le amministrazioni dei quattro comuni più coinvolti dal fenomeno di ieri, hanno monitorato le situazioni più critiche pianificando le attività di sistemazione che entreranno nel vivo questa mattina, così come la conta dei danni. A Mazzin di Fassa si è reso necessario chiudere la strada statale per esondazione dei corsi d’acqua limitrofi, ed anche la strada per Gardeccia ha fatto segnalare alcuni cedimenti.