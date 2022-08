Maltempo Piemonte: forte temporale nel Biellese, crolli e danni per il vento

Un forte temporale ha colpito il Biellese nella tarda serata di ieri. Violente raffiche di vento hanno causato diversi danni tra cui, nel capoluogo, il crollo di un grosso albero che si è abbattuto sul tetto di una casa, fortunatamente disabitata. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state a lungo impegnate in diversi interventi in città e in provincia. Diverse le segnalazioni di alberi sulle carreggiate e di oggetti vari trascinati via dal vento.