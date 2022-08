Maltempo Roma: forti acquazzoni nel pomeriggio e disagi in diverse zone

L'instabilità che oggi ha interessato il Centro-Sud e le isole maggiori ha fatto sentire i suoi effetti anche su Roma , colpita da pioggia e forti raffiche di vento dalle prime ore di questo pomeriggio che hanno causato disagi al traffico e ai residenti. Dai quadranti nord a quelli più a sud, si sono verificati allagamenti in diverse zone della Capitale. In zona Eur Torrino, si registrano alberi piegati e un forte acquazzone. Forti piogge e grandine anche in zona Aurelia.

Il maltempo ha provocato problemi anche per gli automobilisti: allagamenti e rami caduti hanno mandato il traffico in tilt. Macchine bloccate nell'acqua in via di Marco Simone, in zona Setteville, e in prossimità di via Bellegra. Traffico rallentato anche all'altezza di Circonvallazione Casilina, su piazzale Prenestino a causa degli allagamenti.