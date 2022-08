Maltempo Sardegna, temporali nel Nuorese: pioggia e grandine per due ore a Ussassai

Temporali sono in atto in diverse zone del Paese, dalle Alpi all’Appennino fino alle regioni tirreniche. Colpite anche le due isole maggiori. Se in Sicilia un nubifragio ha investito Caltanissetta, causando danni e disagi, in Sardegna è arrivata la grandine in Ogliastra, nel Nuorese. Per almeno un’ora, a partire dalle 15:30, Ussassai, un paese di 480 abitanti a 700 metri di altezza, è stato colpito da una forte grandinata, che ha bruscamente interrotto la calura estiva. Alla grandine, è seguita la pioggia, caduta lenta per almeno un'altra ora.