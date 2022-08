Maltempo Veneto: frane su Alemagna, danni alla ciclabile Cortina-Dobbiaco

Danni contenuti all'indomani dei temporali che hanno investito tutta la parte alta della provincia di Belluno, in Veneto. "L'ultima ondata di maltempo ha lasciato alcuni strascichi in termini di danni. Oltre alle tre frane che hanno bloccato la Alemagna a Fiames, abbiamo dovuto registrare alcuni problemi a Lorenzago, per una silvo-pastorale ostruita da fango e ghiaia; e si sono verificati danni cospicui alla ciclabile Dobbiaco-Cortina, per fortuna in un tratto che rientra nel progetto di miglioramento già finanziato dal Fondo comuni confinanti", riferisce la Provincia di Belluno.