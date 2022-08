La mappa mensile della sismicità: 1370 scosse a luglio 2022, circa 44 terremoti al giorno

Sono stati 1370 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1° al 31 luglio 2022, un numero in crescita rispetto al mese di giugno, con una media che sale da 38 a poco più di 44 terremoti al giorno: lo rende noto l' INGV . Dei 1370 eventi registrati, 144 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 15 magnitudo pari o superiore a 3.0.

In questo mese un solo terremoto ha raggiunto magnitudo ML 4.0, il 9 luglio localizzato al di fuori del territorio nazionale, 50 km ad ovest di Stoccarda in Germania. Nell'ultima settimana di luglio sono stati registrati due eventi sismici di magnitudo ML 3.9 e 3.6 in Croazia, a sud di Zagabria.