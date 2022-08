Materia oscura: esclusi aloni intorno a galassie nane dell’ammasso della Fornace

Secondo il modello standard della cosmologia, gran parte delle galassie è circondata da un alone di particelle di materia oscura, invisibile, ma la cui massa esercita una forte attrazione gravitazionale sulle galassie vicine. Le galassie nane sono piccole e deboli, solito presenti in ammassi di galassie o vicino a galassie più grandi. Per questo motivo potrebbero essere influenzate dagli effetti gravitazionali dei "vicini" più grandi.