Osservata la materia oscura in galassie di 12 miliardi di anni fa

Una collaborazione guidata dagli scienziati dell'Università di Nagoya, in Giappone, ha studiato la natura della materia oscura che circonda le galassie, viste come erano 12 miliardi di anni fa: i risultati dello studio sono stati pubblicati su Physical Review Letters. Scoprire qualcosa accaduto nel cosmo tanto tempo fa non è facile: a causa della velocità finita della luce, vediamo galassie lontane non come sono oggi, ma come erano miliardi di anni fa.