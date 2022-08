Medicina spaziale: la rivoluzione parte dalla profilazione omica

"Abbiamo fatto pressioni affinché un programma di raccolta di omics di routine diventasse parte della misura standard per gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea," ha spiegato Nate Szewczyk dell'Università dell'Ohio. "Recuperando e analizzando questi dati, abbiamo l'opportunità di indagare ulteriormente sulle migliori pratiche di medicina personalizzata per gli individui inviati nello spazio". "Grazie alle innovazioni scientifiche, invece di misurare modelli e tradurre quei dati per gli esseri umani, ora siamo in grado di misurarli sulle persone e studiare il genoma di un individuo e prevedere se è a rischio di cancro o diabete, o se un farmaco specifico può o potrebbe non funzionare su di loro in base al loro genoma," ha spiegato Szewczyk. "Questa è un'opportunità per adottare gli stessi approcci di medicina molecolare moderna e utilizzarli sugli astronauti per identificare potenziali rischi per la salute. È più significativo dell'utilizzo di modelli e una reale opportunità per tutte le agenzie spaziali di sapere e dire che gli astronauti che stanno inviando nello spazio sono e saranno al sicuro".